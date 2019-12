Vents troubles à l'Anacim: le Syndicat des travailleurs réclame la tête de leur DG Maguéye Maram Ndao Le Syndicat des travailleurs de l’aéronautique civile (Sytac) lance le grand haro sur la gestion « destructrice » du directeur de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la Météorologie (Anacim). Dans une déclaration incendiaire, le Sytsac en branche affilée à la Csa réclame le départ de leur Directeur Général Maguéye Maram Ndao dont ils râlent ses manquements.



Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2019 à 15:12 | | 0 commentaire(s)|

« Nous sollicitons l’implication des plus hautes autorités de l’Etat, puisque la tutelle technique a montré ses limites face à un DG qui défie la République », soutiennent les syndicalistes dans une note parvenue à PressAfrik, révélant ainsi que l DG continue d’être toujours au poste avec de très maigres résultats.



« Près de 7 ans de règne et avec des moyens colossaux de nos pauvres francs mis à sa disposition, notre Aviation civile et notre Météo peinent à sortir la tête de l’eau au point qu’elle n’est plus citée en référence parmi ses pairs»,



Le Sytac tient ainsi à alerter l’ensemble du gouvernement, particulièrement le chef de l’Etat Macky Sall pour « une prise en charge urgente de la situation eu égard à la sensibilité et au danger (sécurité-sûreté) qui guettent les usagers et acteurs de ces secteurs hyper névralgiques afin d’éviter la neutralisation des activités de l’Anacim, seul gage de pacte de paix sociale .



pressafrik.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos