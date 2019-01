Venue en retard : Marième Faye Sall assiste debout à l’installation du directoire de campagne de Macky

La Première dame s'est encore une fois fait parler d'elle. Venue en retard à la cérémonie d'installation du directoire de campagne du candidat Macky Sall, Marième Faye Sall, accompagnée de sa fille, était restée debout devant la porte. Ce, malgré les signes de mains qui lui ont été lancés pour venir prendre place. "Non non fii bakh na", (non, je me sens à l'aise, ici)", répond-t-elle à ceux qui l'appelaient.



À travers ce geste, la Première dame Sall, entourée par ses deux gardes du corps, s'est attirée tous les regards. Les photographes, étonnés, n'ont pas perdu du temps pour immortaliser ce fait.













