Verdict du procès Cheikhou Guèye : le tribunal de Louga bunkeurisé Des mesures draconiennes ont été prises, ce mercredi, au tribunal de grande instance de Louga à l’occasion du verdict du marabout Cheikhouna Guèye et de ses co-accusés dans l’affaire des talibés enchaînés à Ndiagne.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2019 à 11:26

Plus de 200 éléments du GMI ont été réquisitionnés, postés autour du tribunal. Les routes menant au tribunal ont été barrées et les maîtres coraniques ont été interdits d'accès au tribunal. Seuls les journalistes et les agents du tribunal ont pu entrer à l’intérieur de l’institution judiciaire.

