Verdict du procès de l'affaire des faux billets: Jour de vérité pour Thione Seck

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mai 2019 à 06:55 | | 0 commentaire(s)|

Le lead vocal du Ram Daan a purgé 8 mois de prison avant d’être libéré provisoirement, le 12 février 2016. « Papa Thione » a été inculpé de détention de signes monétaires, tentative d’escroquerie, association de malfaiteurs et blanchiment d’argent, et placé sous mandat de dépôt le mardi 2 juin 2015.



Lors du procès en appel, le 9 mai dernier, l’auteur compositeur avait fondu en larmes se disant victime d’une cabale et marabouté. Le juge Maguette Diop en charge du dossier a eu tout le temps de rentrer en profondeur du dossier depuis le procès le 9 mai dernier. Suivra-t-il le procureur, qui réclame 2 ans dont 8 mois ferme, ou la défense, qui plaide pour la relaxe?



En tout cas, jugé en première instance, l’éventuelle condamnation qui lui sera signifiée ne devrait pas être définitive. Prison ferme , sursis, ou amende , ses avocats pourront faire appel si la décision rendue n’est pas conforme à l’attente de leur client.



Kritik

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos