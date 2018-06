Verdict recours CEDEAO : Khalifa Sall édifié sur son sort ce vendredi

Khalifa Sall sera édifié sur son sort ce vendredi à propos de son recours au niveau de la Cedeao. Selon L’AS, qui donne l’information, de la Cour de justice de l’organisation régionale dira si, dans l’affaire de la Caisse d’avance qui lui vaut une condamnation à 5 ans de prison, ses droits ont été bafoués, comme il le prétend dans sa requête, ou pas. Le maire de Dakar avait saisi cette juridiction communautaire pour une procédure d'urgence.



Apres Abuja en février dernier, les avocats Khalifa Sall avaient plaidé, devant la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) siégeant à Bamako. Les conseils du maire de Dakar avaient saisi la Cour d’Abuja car, selon eux, les droits de leur client ont été violés dans le cadre de la procédure qui avait été ouverte contre Khalifa Sall.



Ce dernier a été condamné, le 30 mars dernier, à 5 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de francs Cfa pour escroquerie portant sur des derniers publics et faux et usage de faux en écriture administrative et de commerce. D’ailleurs, au cours du procès, la défense avait demandé le blocage de la procédure pour violation des droits du député-maire.