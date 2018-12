Vérification des parrainages: Le FNR rejette les chiffres du Conseil Constitutionnel

La Conférence des leaders du FRN réunie ce dimanche 30 décembre 2018 a constaté que les candidats à la candidature pour l’élection présidentielle du 24 février 2019 défilent devant le Conseil constitutionnel pour s’entendre communiquer des statistiques sur les parrainages qu’ils ont déposés. Le FRN n’accorde aucun crédit à ces chiffres et les rejette systématiquement quel que soit le résultat auquel ils ont pu conduire pour les candidats concernés. Nous rappelons que, déjà dans la lettre adressée au Conseil constitutionnel le jeudi 27 décembre 2019, le FRN avait clairement indiqué que les résultats des vérifications effectuées n’engageaient pas ses membres notamment à cause du fait inadmissible qu’aucun candidat autre que le Président sortant n’a pu disposer du fichier électoral qui doit servir de base à la vérification des parrainages. Il s’y ajoute que le logiciel adopté n’a jamais fait l’objet de restitution devant les candidats pour recueillir leurs observations et préoccupations. De plus, certains candidats ont été interdits d’accès à la salle de vérification et le Conseil n’a pas permis à certains représentants de poser des questions et à d’autres, il a fourni des réponses laconiques, incomplètes et donc insatisfaisantes sur les chiffres communiqués. Enfin l’origine et la fiabilité des données utilisées n’ont fait l’objet d’aucune certification. Nous constatons en conséquence que le régime de Macky SALL est dans une stratégie d’élimination de ses adversaires à la présidentielle selon la méthode en cascades : D’abord élimination immédiate de certains candidats pour des motifs aussi fallacieux les uns que les autres et mise en sursis des autres pour les éliminer au fur et à mesure des étapes suivantes. Le FRN lance un appel à toutes les citoyennes et à tous les citoyens pour une mobilisation massive en vue de barrer la route à Macky SALL qui est entrain de réunir toutes les conditions pour installer le chaos dans notre pays en voulant forcer le passage pour une élection dès le premier tour lors d’un scrutin préprogrammé. Le FRN rejette, encore une fois, le parrainage et toutes les opérations de vérification en cours et ultérieures sur cette question et considère que tous les candidats qui ont déposé la caution doivent participer à l’élection présidentielle de février 2019. Le FRN invite la presse nationale et internationale ainsi que tous les autres candidats qui veulent se joindre à nous à la Conférence de presse des leaders du FRN prévue le Mercredi 2 janvier 2019 à 17 heures au siège de BOKK GIS-GIS sur la VDN à Dakar. Fait à Dakar, le 30 décembre 2018 Pour La Conférence des leaders Moctar SOURANG Coordonnateur

