Vers l’émission de 10 milliards FCfa d’obligations indexées sur le Genre, à réaliser par Ecobank Côte d’Ivoire

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Septembre 2024 à 12:34 | | 0 commentaire(s)|

Cette émission se fera à travers un emprunt obligataire par appel public à l’épargne (APE). Pour ce faire, le conseil d’administration a convoqué une Assemblée Générale Ordinaire (AGO) pour le vendredi 4 octobre 2024. Lors de cette conclave, l’AGO décidera d’arrêter les termes et conditions de l’émission de l’Emprunt Obligataire à savoir : l’émission d’un million d’obligations du genre au porteur pour un prix d’émission de 10 000 FCFA, avec un taux d’intérêt de 6,5%. Une maturité de 5 ans avec un différé de remboursement de 2 ans concernant le capital.



L’AGO décidera aussi que la souscription à 500 000 obligations à émettre dans le cadre de l’emprunt obligataire sera réservée à un Investisseur de Référence dans le cadre d’une convention de prise ferme. Il sera également demandé à l’AGO de donner tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet d’ établir la note d’information requise et préalable à l’émission de l’emprunt obligataire, de limiter le montant de l’émission aux souscriptions effectivement reçues, de prendre toutes mesures et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de la réalisation de l’emprunt obligataire et enfin de constater la réalisation définitive de l’émission de l’emprunt obligataire.

Oumar Nourou





Source : En vue de financer son programme dénommé ELLEVER(entreprises détenues et dirigées par des femmes, ayant un pourcentage élevé de femmes dans leur conseil d’administration ou fabriquant des produits destinés aux femmes), Ecobank Côte d’Ivoire va prochainement émettre sur le marché financier de l’UEMOA, des obligations indexées sur le genre, encore appelées en anglais Gender Bond pour un montant de 10 milliards FCfa.Source : https://www.lejecos.com/Vers-l-emission-de-10-mill...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook