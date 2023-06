Vers l’exclusion de la diaspora du processus électoral ?

Un malheur ne vient jamais seul. Selon l'expert électoral Ndiaga Sylla, la décision de la chancellerie de fermer, à titre provisoire, les Consulats généraux du Sénégal va impacter le processus électoral. La fermeture provisoire des Consulats impactera le processus électoral, a dit l'expert électoral dans une publication. Sous ce rapport, dit-il, l'Etat du Sénégal doit solliciter la sécurité des Ambassades et Consulats auprès des autorités locales, nous apprend L'As.



A défaut, ajouter a-t-il, il y a la voie de la prorogation de la période contentieuse à titre exceptionnel. Tout en regrettant les saccages des Consulats généraux et missions diplomatiques, il espère que des mesures idoines seront prises dans les meilleurs délais pour faire respecter le droit des électeurs résidents ou établis à l’étranger à former un recours auprès des Consulats.