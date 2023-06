Vers l’interdiction de la fréquentation des plages ?

Si les autorités ont interdit presque toutes les manifestations de l’Opposition, des jeunes ont réussi à contourner cette proscription. Depuis hier, une vidéo montrant de jeunes gens dans une plage dakaroise et scandant des slogans hostiles au pouvoir, est devenue virale sur les réseaux sociaux. C’est une grappe humaine, sortie de l’eau, qui court dans une procession, scandant joyeusement « Macky bayil Sonko », informe "Le Témoin".



Ce qui est devenu un jeu pour les jeunes en cette période estivale, surtout avec la fermeture des classes. Ne soyez donc pas surpris de voir les forces de l’ordre envahir les lieux de baignade ou interdire formellement des plages, où les jeunes commencent à montrer leur attachement au leader du Pastef. C’est Macky Sall qui va apprécier, après la bronca de la presse internationale, qui semble l’avoir lâché à travers des enquêtes qui mettent en cause l’implication de nervis à la solde du pouvoir dans la répression des manifestations du 1er et du 2 juin derniers.



A n’en pas douter, y en a qui limiteront leurs déplacements dans quelques coins de l’Europe et des Usa. En attendant, l’Opposition peut s’inspirer des jeunes, en initiant un rassemblement sur les plages. Mais attention aux fliquettes et aux gendarmettes en bikini !