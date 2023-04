Vers la fin de la pénurie de sucre en poudre : 20 mille tonnes introduites dans le marché…

La pénurie du sucre en poudre a depuis un bon moment hanté le sommeil des consommateurs sénégalais qui, déplorant la situation, ont à maintes reprises demandé l’Etat de réagir. Ce dernier semble avoir compris les enjeux de la situation. En effet, sur autorisation spéciale du gouvernement, 20 mille tonnes de sucre en poudre ont été mises sur le marché. En visite d’un entrepôt avant-hier, lundi 3 avril 2023, au port autonome de Dakar, le Directeur du Commerce intérieur est revenu sur la portée de cet approvisionnement.



« Le marché intérieur subit des tensions depuis quelques temps, concernant l’approvisionnement du sucre. Une situation très préoccupante, surtout en cette période de forte demande. C’est pourquoi le gouvernement a autorisé à titre exceptionnel avec effet immédiat, la mise en consommation de 20 mille tonnes de sucre d’origine étrangère », a déclaré Cheikh Ahmadou Bamba Ndao. A en croire ce dernier, toutes les dispositions ont été prises pour diligenter et sécuriser le dédouanement de la denrée. Et la livraison qui a déjà commencé se fera à un rythme cadencé pour permettre une stabilité de la distribution du sucre dans les meilleurs délais.



Se prononçant sur la flambée des prix du sucre en période de pénurie, où certains commerçants vendent le kilogramme à 750 FCFA, alors que le prix homologué par l’Etat est de 600 FCFA, M. Ndao trouve que c’est « tout à fait normal », parce que le sucre était rare. Toutefois, le Directeur du Commerce intérieur a rassuré que l’Etat, avec ses agents, va prendre toutes les dispositions pour que les prix homologués soient respectés.



A la question de savoir si le sucre a-t-il été bloqué par les importateurs, Badou Ndiaye, importateur a répondu par la négative. « Nous ne pouvons pas bloquer le sucre. Nous n’importons que sous autorisation de l’Etat. On nous a autorisé et sous peu, le sucre sera disponible en abondance dans le marché », a déclaré le commerçant. Avant de poursuivre : « nous estimons qu’une quantité de 50 mille tonnes est disponible sur place. Cependant, il faut savoir qu’ici, nous sommes dans des MAD (Magasins aires de dédouanement) Tout sucre qui y entre, c’est sous douane, il n’en sort qu’avec dédouanement. »



Abordant la question des prix du sucre, l’importateur a souligné que la hausse n’est pas à leur niveau. « Nous (les importateurs-Ndlr), respectons les prix homologués par le Chef de l’Etat, parce que l’Etat a fait des efforts, en dégarnissant les droits de taxe. Les droits de taxe que nous payions à 100%, nous les payons maintenant à environ 25% », a-t-il fait savoir. M. Ndiaye considère que tout commerçant qui fait monter les prix du sucre, il le fait de son plein gré.