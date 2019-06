Vers la fin du FRANC CFA !

Les ministres des Finances des 15 pays de la CEDEAO et les Gouverneurs des banques centrales sont actuellement en conclave à Abidjan, pour discuter de la prochaine mise en marche de la monnaie unique ouest-africaine. Cette monnaie unique devrait remplacer le Franc Cfa de plus en plus décriée et sept (07) autres devises nationales.



Présent à cette rencontre, le ministre ivoirien de l'Économie et des Finances a affirmé que "la monnaie unique n'est plus une utopie". En effet, les grands argentiers des pays de la CEDEAO et les gouverneurs des banques centrales doivent évoquer ce mardi, le nom et le symbole de la future monnaie ouest-africaine, qui peut émettre ses premiers billets en 2020. C'est du moins l'objectif de la CEDEAO.



Les travaux de ces deux jours seront soumis aux chefs d'État le 29 juin prochain, lors du sommet d'Abidjan.

