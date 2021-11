Vers la régularisation des habitations de la Cité Viviane Wade

Le maire de la commune de Wakhinane Nimzatt, Racine Talla et le chef de service départemental du Cadastre de Guédiawaye, Habib Niang, ont rencontré avant-hier, les habitants en situation irrégulière de la cité Viviane Wade située dans la commune, en vue de trouver une solution à ce problème.



Ils se sont installés dans cette cité depuis des années durant, sans avoir de papiers encore moins de titres fonciers.



Le chef de service départemental du Cadastre de Guédiawaye, ayant pris la parole en tant que technicien dans ce domaine bien précis, a expliqué les voies et moyens qu’il faut emprunter pour régler cette situation. Il s’est exprimé en ces termes : « Avec mes agents, nous avons recensé toutes les maisons qui se trouvent dans cette cité, la solution serait de faire une consultation à domicile comme cela a été fait pour le cas de la Médina et ainsi chacun aura un papier et pourra régulariser sa maison. Avec l’aide du maire Racine Talla, nous allons user de tous les moyens possibles pour régler cette situation ». Il renchérit : « Sachez encore une fois que mes portes vous sont ouvertes. Car nous sommes des agents et représentants de l’État, notre rôle, c’est d’assister les populations en cas de besoin ».



Pour sa part, indique "Le Soleil", le maire Racine Talla a aussi promis de faire tout son possible pour résoudre ce problème.