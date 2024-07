Vers la tenue d'un comité stratégique sur le chemin de fer

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé mercredi au Premier ministre, Ousmane Sonko, de réfléchir à la tenue prochaine d’un comité stratégique consacrée à la politique ferroviaire du Sénégal.



Selon le communiqué du Conseil des ministres, cette rencontre, dont la date n’a pas été précisée, va servir de “ cadre institutionnel innovant de supervision, de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la nouvelle politique ferroviaire du Sénégal ”.



Le chef de l’État a, en outre, souligné “ l’urgence d’évaluer les activités, les projets et les financements des Chemins de fer du Sénégal (CFS), de la Société nationale de gestion du patrimoine du Train Express régional (SENTER) et des Grands Trains du Sénégal (GTS-SA) ”.



Le Président Faye a également invité le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, à préparer, sous la supervision du Premier ministre, “ un schéma national de développement ferroviaire ”, incluant la planification des investissements relatifs à l’entretien et à la modernisation du réseau, par la réalisation de nouvelles voies, infrastructures et gares ferroviaires.



Ce schéma devrait être adossé à “ un mode de financement pertinent du secteur ” ferroviaire, selon le communiqué du Conseil des ministres.



Bassirou Diomaye Faye a en outre insisté sur la nécessité de procéder à un “ pilotage cohérent et renforcé du Train Express régional (TER) ”, dont la gouvernance intégrée appelle une “ coordination systématique au niveau interministériel ”.



Il a ainsi demandé au chef du gouvernement, de veiller à la consolidation des activités de l’APIX, de la SENTER et de la SETER, “ compte tenu, d’une part, des enjeux techniques et financiers du TER et, d’autre part, du développement continu de la plateforme de l’Aéroport international Blaise Diagne ”.













