Vers la tenue des Assises nationales consacrées aux Daara

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a annoncé, jeudi, la tenue prochaine des assises nationales des Daara, visant notamment à apporter des réformes profondes allant dans le sens d’une modernisation de ces institutions d’enseignement arabo-islamique traditionnel, tout en préservant leur vocation spirituelle.



« Ces assises réuniront éducateurs, décideurs politiques, familles religieuses et partenaires techniques pour repenser la place des Daara dans notre système éducatif », a dit le chef de l’Etat en présidant, l’ouverture, jeudi, à Diamniadio, de la troisième édition de la journée nationale des Daara.



Ces rencontres dont la date n’a pas été dévoilée, permettront de « réfléchir sur l’équité éducative pour tous les enfants », a indiqué le président Faye.



« Diversifier les contenus pédagogiques en intégrant des disciplines modernes comme les mathématiques et les sciences, et mettre en place un cadre institutionnel et financier durable grâce à des partenariats publics-privés et un appui renforcé de l’État », figurent également parmi les axes de réflexions retenus lors de ces rencontres.



Bassirou Diomaye Faye a martelé que »face aux défis et aux opportunités qu’offre les Daara, il est urgent de concevoir une nouvelle approche ambitieuse et inclusive pour en assurer la pérennité et le rayonnement ». C’est pourquoi, il déclare avoir annoncé »aujourd’hui la convocation des premières assises nationales des Daara ».



Le chef de l’État s’est félicité des exemples de réussites des écoles coraniques au Sénégal, qui s’illustrent à travers des performances remarquables lors des compétitions internationales de mémorisation du Coran.



« Ces exemples prouvent le potentiel immense de ces institutions », a-t-il relevé en faisant également allusion aux « parcours brillants » d’anciens d’élèves des Darra avant de poursuivre des études dans le système éducatif classique.



De l’avis du chef de l’Etat, le fait de préserver et de valoriser les Daara relève d’un « devoir moral et un investissement pour l’avenir du Sénégal ».



‘’Ensemble, nous bâtirons un pays où chaque enfant pourra s’instruire et s’élever dans la dignité, quelle que soit sa voie éducative », a laissé entendre le président de la République.



Il a toutefois déploré « certaines dérives » associées à l’enseignement coraniques traditionnel comme la mendicité, lequel phénomène est, selon lui, « contraire à l’esprit originel des Daara ».



L’ouverture de la troisième édition de la journée nationale des Darra s’est déroulée en présence du secrétariat général de Ligue islamique mondiale, Cheikh Abdou Rakhmane ben Abdallah, ainsi que plusieurs membres du corps diplomatique accrédité à Dakar.



Aps