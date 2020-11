Vers une coalition avec Mimi Touré et Me Moussa Diop : Moustapha Diakhaté dément et esquisse une autre voie Moustapha Diakhaté, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été, ce samedi, l’invité du Grand Oral. Sur les ondes de la 97.5 Rewmi FM. Interpellé sur une coalition qu’il tisse avec Mimi Touré et Me Moussa Diop, l’homme dément catégoriquement tout rapprochement avec ces derniers…

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Novembre 2020 à 08:55 | | 0 commentaire(s)|

« Le journal qui a mis ce truc-là, vraiment il a menti. On ne sait pas vu et on ne s’est pas parlé depuis plus de 2 ans. Que ça soit Mimi ou Moussa Diop. Je ne suis ni de près ni de loin dans une alliance avec ces deux », a-t-il assuré.



« Moi je travaille sur quelque chose de plus grand, de plus utile pour notre pays. Autrement dit, je pense que le Sénégal perdrait beaucoup en confiant encore le pays à des mécontents. Le regroupement utile pour notre pays c’est un regroupement qui part des assises nationales et dont l’objectif et dont le projet c’est la mise en œuvre des sociétés nationales », a-t-il ajouté.



Sur ces personnes, il lève un coin du voile disant que ce sont les acteurs de l’alternance qui étaient dans le pouvoir.



« C’est les Abdoul Mbaye, Thierno Alassane, Thierno Bocoum, Dr Babacar Diop etc. Je crois qu’aujourd’hui, il est nécessaire d’avoir un grand rassemblement. De mon point de vue ce rassemblement ne doit pas être un rassemblement d’anti Macky Sall. Ça doit être un rassemblement pour la mise en œuvre des assises nationales ».



