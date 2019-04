Vers une révision du procès de Karim Wade ?

La condamnation de Karim Wade par la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI) à 6 ans de prison ferme et 138 milliards de Fcfa d'amende pourrait être remise en question.

Selon les sources de Walf Quotidien, Wade-fils ne va pas bénéficier d'une amnistie, mais d'une révision de son procès. Ce, pour sa réhabilitation.

Le procès devrait être réexaminé dans six mois, c'est-à-dire en septembre prochain. Le journal signale, par ailleurs, que Me Wade et Macky Sall sont tombés d'accord sur le principe.

Toutefois, Karim Wade, candidat recalé du Parti démocratique sénégalais (Pds) à la présidentielle, ne devrait pas se présenter aux locales de décembre.

Pour rappel, le Comité des droits de l'Homme de l'Onu avait demandé à l'État du Sénégal de revoir le procès de Karim Wade qui n'était ni juste, ni équitable.



