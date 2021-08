Vibrant homme au défunt Maire : Abdoulaye Elimane Dia dit «Kalajo» repose à Oréfondé Parents, amis et autorités ont envahi hier, la mosquée de la famille Omarienne pour rendre un dernier hommage au maire de Démette, Abdoulaye ElimaneDia décédé hier, à l’hôpital Aristide le Dantec de Dakar.

Vendredi 6 Août 2021

Malgré le contexte de la pandémie à coronavirus, une immense foule est venue prier à la mosquée pour le repos de l’âme de ce mécène du Fouta et grand acteur de développement.



Après la prière mortuaire en présence du Khalife de la famille Omarienne, Thierno Madany Tall, le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo etc., le cortège funèbre a pris la direction de Oréfondé.



Kalajo repose désormais dans ce village à côté de son père. Il laisse dernière lui deux épouses, quatre enfants et plusieurs sociétés.



