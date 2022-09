Vice-présidence de l’Assemblée nationale : Les engagements de Diouf Sarr pour « redorer le blason » de l’hémicycle

L’honorable député Abdoulaye Diouf Sarr a réagi après l’installation du bureau de la 14ème législature dont il est membre. « J'exprime ma gratitude et réitère ma loyauté à Monsieur le président de coalition Benno Bokk Yakaar, pour la confiance renouvelée. Je remercie l'ensemble des compagnons engagés dans l'action pour l'intérêt supérieur du Sénégal, les compatriotes qui nous ont fait confiance », a-t-il souligné sur compte twitter.





Élu premier vice-président de l’Assemblée nationale pour cette nouvelle législature, l’ancien ministre de la Santé et de l’Action sociale dit avoir mesuré l’importance de sa nouvelle mission qui lui a été confiée. « Des remerciements qui n'ont rien de ceux d'usage, en ce sens qu'ils manifestent le fait que je mesure, au-delà de l'honneur, l'importance de la mission qui m'est confiée à travers ce poste de premier vice-président de notre illustre Assemblée Nationale », signale l’ancien maire de Yoff. Avant de s’engager à ne ménager aucun effort pour être à la hauteur des attentes.







« AN pour laquelle je m'investirai sans concession ni compromission pour redorer le blason, à la hauteur des attentes légitimes de nos concitoyens qui nous ont fait confiance et de sa dimension institutionnelle inaliénable », promet Diouf Sarr sur son compte twitter.