Victime d’une thrombose suite à un vaccin anti covid-19: C’est sa propre famille qui a évacué Aly Haïdar, précise-t-on… Dans son édition d’hier, « Le Témoin » avait révélé l’évacuation en France de l’ancien ministre Aly Haïdar, gravement malade. Selon des membres de la famille, Aly Haïdar serait victime d’une thrombose suite à un vaccin anti covid-19 aux rares effets secondaires comme l’attestent les résultats médicaux dont ils ont obtenu copie. "Le Témoin"

« D’ailleurs, le Président Macky Sall avait donné des instructions fermes pour la prise en charge d’Aly Haïdar à l’Hôpital Principal. Ensuite, le Chef de l’Etat très sensible et trop préoccupé par la santé d’Aly Haïdar, l’a fait évacuer en France », se félicitait un membre de la famille Haïdar joint par « Le Témoin ».



Dès la parution de l’article repris par toute la presse en ligne, un autre membre de la famille Haïdar a jugé nécessaire de nous apporter quelques éclairages. « D’abord, toute la famille remercie le président de la République Macky Sall d’avoir bien assisté et soutenu son ancien ministre Aly jusqu’à donner des instructions à l’Hôpital Principal pour la prise en charge. Par contre, c’est son propre fils qui l’a évacué en France avec ses moyens propres En clair, Aly Haïdar a été évacué par ses enfants voire les membres de sa famille », précise-t-il.



On ne prête qu’aux riches et, en l’occurrence, nous avions prêté trop tôt au président de la République un geste humanitaire qui n’est pas à son actif ! Mais bon, l’essentiel, c’est que Dieu rétablisse la santé de notre Aly Haïdar national et que notre écologiste nous revienne en pleine forme. Amine !





