Victime de brûlures: Les dernières nouvelles d’Aissa Fall Le mercredi 27 novembre dernier, Seneweb publiait un article sur l’état de santé d’une femme victime de brûlure en 2017. Il s’agit d’Aissa Fall (35 ans) qui, ayant subi un accident domestique, a été brûlée au 2e degré et se trouve actuellement dans un état critique.





Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Janvier 2020 à 13:12 | | 0 commentaire(s)|

Cette publication a permis à Aïssa Fall d’être réinternée par l’assistance sociale de l’hôpital Aristide Le Dantec. Aux dernières nouvelles, la dame est encore dans la structure sanitaire. Mais ses lésions ne sont toujours pas guéries.



D’ailleurs, un concept ‘’Sauvons Aicha’’ a été lancé et une base de collecte de fonds (https://gf.me/u/w9a2c3) a été créée pour qu’elle soit évacuée en Tunisie.



Sa famille, particulièrement sa maman, a mis le peu d’économies qu’elle avait, dans les frais médicaux. La dame a subi quatre fois des greffes cutanées. Et toujours pas de résultats positifs.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos