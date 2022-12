Victime de violences économique, verbale et physique, cette dame raconte: "Mon mari a tenté de me violer mais..." Fauteuil anonyme a invité pour ce numéro, une dame qui a partagé ce qu'elle a vécu. A l'en croire, elle est victime de violences économique, verbale et physique. L'animatrice Adja salue le courage qu'elle a eu pour le bien et celui de ses enfants, de dire non et de tourner définitivement la page sur toutes les violences qu'elle a subies. Poser des mots sur ses blessures est une grande force. Toi aussi, viens dire stop aux violences faites aux femmes ! A noter que cette émission a été initiée dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, dont l'Onu femmes est partenaire.

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Décembre 2022



