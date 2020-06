Victimes du Coronavirus : le Sénégal a enregistré hier deux nouveaux décès Hier mercredi 3 juin 2020, le Sénégal a enregistré deux nouveaux décès liés à la Covid19.

Selon la note d’information du ministère de la Santé et de l’Action Sociale, le premier est une femme âgée de quarante ans (40) ans décédée au centre de traitement de CUOMO.

Le second est un homme âgé de soixante-douze ans (72) décédé au centre de traitement de Ziguinchor.

Le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale qui présente ses condoléances à leurs familles attristées indique qu’à ce jour, le Sénégal compte au total quarante-cinq (45) décès.

Paix à leur âme



