Victimisation – Sonko envoie sa maman au charbon pour se tirer d’affaire

C’est une brave vieille dame qui vient au secours de son fils, ce qui est somme toute naturel. La maman d’Ousmane Sonko s’est exprimée sur l’affaire qui met en cause son fils, accusé de viol. Et, naturellement elle est en phase avec lui car elle croit dur comme fer que Sonko est victime de son engagement politique. Naturellement elle l’encourage à persévérer mais tout en restant dans le droit chemin. Ce sont les mots que tout le monde attend d’une bonne mère mais le message est destiné à l’opinion afin de l’attendrir et lui faire croire que le gars est innocent.

D’ailleurs, avant sa maman, Sonko avait déjà utilisé les services de son marabout, qui est allé rendre visite au Khalif général des mourides, il s’en est suivi une déclaration d’un de ses anciens professeurs et d’un journaliste de ses partisans.

La manipulation est claire car Sonko cherche à tout prix à se victimiser alors qu’il n’a pas encore répondu des faits dont on l’accuse devant la justice. Or, c’est là, au temple de Thémis que la vérité peut éclater au grand jour, ce qu’il semble craindre au plus haut point. Sauf qu’il devra répondre, qu’il le veuille ou non, car l’Assemblée nationale va lever incessamment son immunité parlementaire.





Source : https://www.dakarposte.com/Victimisation-Sonko-env...