Victoire aux élections législatives : Pastef Saint-Louis réclame une délégation spéciale pour leur ville Après une large victoire lors des législatives anticipées du 17 novembre 2024, le parti Pastef de Saint-Louis a dressé un bilan détaillé de la campagne électorale et du scrutin. Ce bilan a été présenté lors d’un point de presse tenu dans la commune, où Malick Diop, plénipotentiaire du parti au pouvoir pour le département, a également évoqué les incidents survenus le 11 novembre. Modou Mbène a profité de l’occasion pour plaider en faveur de l’instauration d’une délégation spéciale pour la gestion de la mairie de Saint-Louis.

M. Diop a fermement condamné l’agression présumée de militants de Pastef, qu’il attribue à la coalition Sam Sa Kaddu. « Nous avons déposé une plainte le 12 novembre auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis. Nous demandons que justice soit faite », a-t-il déclaré, appelant à une réponse judiciaire rapide et équitable.



De son côté, le coordonnateur départemental de Pastef, Modou Mbène, a salué la mobilisation exceptionnelle des habitants de Saint-Louis. Il estime que cette mobilisation traduit une adhésion massive au projet politique de son parti. Toutefois, M. Mbène a profité de l’occasion pour plaider en faveur de l’instauration d’une délégation spéciale pour la gestion de la mairie de Saint-Louis.



Selon lui, la ville tricentenaire ne peut plus être dirigée par un maire qu’il qualifie de « défaillant », en faisant référence aux divers rapports ayant mis en cause sa gestion. Parmi ces rapports, il cite notamment ceux relatifs à la gestion de la Covid-19 et les périodes où l’actuel maire, Mansour Faye, a exercé en tant que ministre de l’Hydraulique, puis des Infrastructures et des Transports terrestres.



M. Mbène a également dénoncé un sabotage intentionnel de la ville depuis l’élection présidentielle. « Le pont Faidherbe est plongé dans l’obscurité depuis des mois, sauf lors de la visite du Premier ministre Ousmane Sonko, où l’éclairage avait été rétabli temporairement. Depuis, les lumières ont de nouveau été éteintes », a-t-il regretté.



Face à cette situation, Pastef Saint-Louis appelle à la mise en place d’une délégation spéciale en l’absence d’élections locales anticipées. L’objectif, selon le parti, est de garantir une gestion transparente et efficace de la ville et de répondre aux aspirations des habitants, pour redonner à Saint-Louis son lustre d’antan en tant que symbole de la Teranga.





