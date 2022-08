Victoire de Benno : CREME PODOR se félicite du bon déroulement du vote, dans le calme et la transparence

CREME PODOR remercie vivement M. Abdoulaye Daouda Diallo, tête de liste départementale et, par ailleurs coordonnateur du département de Podor, et à travers lui, tous les responsables du département de Podor ainsi que toutes les populations, pour cette performance historique avec une victoire nette dans les 552 bureaux de vote, dans les 22 communes du département, soit 91653 voix pour un pourcentage de 87,25% plaçant le département de Podor en tête des 46 départements du Sénégal.



Par ailleurs, CREME PODOR clame son indignation et dénonce cette tentative de stigmatisation des populations de Fouta orchestrée par l’inter-coalition Yewi- Wallu et leur leader M. Ousmane Sonko au lieu d’avoir l’amabilité de féliciter la Coalition Benno Bokk Yakar pour sa victoire.

En effet, le manque d’élégance démocratique et le cynisme ont poussé Ousmane Sonko et ses ouailles, ce traitre des temps modernes, à verser dans une démarche de diabolisation et de stigmatisation des populations du Fouta.



Agacé par cette lourde défaite à Podor et à Matam et traumatisé par le soutien massif et sans condition dont bénéficie le Président Macky Sall des populations du Fouta, ce saltimbanque sexuel qui préfère la compagnie d’une pseudo masseuse contre ses épouses, décide de s’attaquer à l’intégrité morale des foutankés et insulter leur intelligence et leur foi.



Considérer que les foutankés usent de méthodes frauduleuses alors qu’ailleurs le vote massif en faveur d’une coalition est un acte de patriotisme n’est rien d’autre qu’une insulte, un mépris haineux et inacceptable à l’égard d’une communauté.

Il faut rappeler à ce Monsieur et à ses thuriféraires que Podor ville est différent de Podor département qui compte 22 Communes donc plus de communes que Dakar.

Mais aussi, et surtout, Podor est très loin de son potentiel de suffrages avec un peu plus de 105.000 votants sur plus de 222.000 inscrits soit 48%.



CREME PODOR, avec toutes les forces vives, s’engage à porter ce taux à 90% lors des prochaines échéances.

CREME PODOR condamne fermement l’attitude et les propos de cet éternel provocateur qui use de tartufferies, d’accusations fallacieuses et grotesques relevant d’une manipulation honteuse et irrespectueuse dont le seul but est d’accéder au pouvoir au prix de saper la cohésion sociale, et plonger notre pays dans le chaos en opposant le Nord et le Sud.



Cet énergumène, perfide et indigne de confiance, qui n’a que des injures et des insanités à la bouche, un contre-exemple pour la jeunesse, ne mérite aucune considération, encore moins prétendre diriger ce pays.

Trop c’est trop, nous demandons à M. Sonko et ses acolytes d’arrêter.

CREME PODOR usera désormais de tous les moyens nécessaires pour lui opposer une farouche riposte.

Par ailleurs CREME PODOR exige de Ousmane Sonko de présenter des excuses publiques à l’ensemble des populations de Fouta pour avoir insulter leur intelligence.



Pour terminer, CREME PODOR lance un appel solennel aux concitoyens et concitoyennes, aux esprits épris de paix et de justice, aux chefs religieux, aux organismes de défense des droits de l’homme, aux représentations diplomatiques et consulaires, ainsi qu’à toute la communauté internationale, à joindre nos forces pour préserver notre cohésion sociale et consolider nos acquis démocratiques.





