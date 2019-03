Victoire de Macky : Abdoulaye Wade avait vu juste

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Mars 2019 à 11:48 | | 0 commentaire(s)|

La victoire de Macky Sall, de surcroît au premier tour, donne raison à l’ancien président de la République Me Abdoulaye Wade qui voit sa prophétie se réaliser.



Le Secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds) avait prédit, à son retour au Sénégal que son successeur allait rempiler, au détour d’un scrutin verrouillé, avec un score compris entre 54 et 65%. Ce qui s’est passé avec les 58,25% que Macky Sall a eu lors de la présidentielle.



Walfquotidien

