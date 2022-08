Victoire de la liste départementale de Yewwi Askan Wi à Dakar : Belle revanche de Khalifa et Barth sur les Socialistes La victoire de la coalition Yewwi Askan Wi conduite par sa tête de liste, le maire de la capitale, Barthelemy Toye Dias dans le département de Dakar, sonne comme une revanche sur ses anciens camarades socialistes. Sud Quotidien



Au nombre de quatre investis sur la liste départementale de la coalition Benno Bokk Yaakaar à Dakar, tous ces responsables socialistes qui étaient avec Khalifa Ababacar Sall dans le cadre de son bras de fer avec la direction du Ps pour une candidature socialiste avant de retourner leur veste. Choisis par le Chef de l’Etat pour barrer la route à Barth et Khaf, ils ont tous mordu à la poussière



Trois jours après les élections législatives du 31 juillet, les résultats provisoires de différents départements continuent à tomber. Dans le département de Dakar, même si la commission départementale de recensement des votes n’a pas encore publié les résultats des 19 communes de la capitale, les tendances ne laissent la place à aucun doute.



Même Aminata Touré tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar, a implicitement reconnu leur défaite en ne citant pas Dakar sur la liste des départements tombés dans leur escarcelle.



La coalition Yewwi Askan Wi conduite par sa tête de liste, le maire de la capitale, Barthelemy Toye Dias a largement battu celle du régime en place, Benno Bokk Yaakaar dirigée par son ancien camarade socialiste, Alioune Ndoye, maire de la commune Dakar Plateau et ministre de la Pêche.



Cette victoire de la liste de Yewwi Askan Wi dans la capitale sonne comme une sorte de revanche non seulement pour l’actuel maire de Dakar mais aussi pour son mentor, Khalifa Ababacar Sall et tous les militants socialistes exclus du Parti socialiste depuis 2017.



Partisans d’une candidature du Parti socialiste lors de la élection de 2019 face au président Macky Sall, Barthélémy Dias et Khalifa Ababacar Sall ont été par la suite «trahis» par leurs camarades investis aujourd’hui sur la liste départementale à Dakar.



Il s’agit entre autres, de Alioune Ndoye, Jean Baptiste Diouf, Bamba Fall et Juliette Zingan, ancienne directrice de Cabinet de Barthélemy Dias. Dans la période de 2014 à 2017, ces responsables socialistes étaient tous avec Khalifa Ababacar Sall dans le cadre de son bras de fer contre la direction du Ps pour la sortie du Ps dans Benno. En réaction contre cette position, l’actuel président de la République avait ainsi décidé d’investir d’autres candidats pour le compte de la coalition au pouvoir lors des élections municipales de 2014.



Seulement, contre tout attente, sa liste Taxawu Dakar est sortie vainqueur dans 16 communes sur les 19 du département de Dakar lui permettant de garder son poste de maire de la ville. Lors du référendum de 2016, certains de ses camarades maires et lui ont battu campagne pour le «Non».



Mais avec la victoire du «Oui», feu Ousmane Tanor Dieng qui avait pris les contre-pieds de son Secrétaire national chargé de la vie politique s’est résolument engagé à briser l’élan du groupe des dissidents conduit par Khalifa Ababacar Sall. Son action a permis de faire revenir l’actuel maire Alioune Ndoye de Dakar Plateau, son collègue de Grand Dakar, Jean-Baptiste Diouf qui ont quitté la coalition Taxawu Dakar qui les avait pourtant permis d’être réélus pour s’aligner derrière Ousmane Tanor Dieng.



Accusé par la suite par le Procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye de détournement de deniers publics sur la base de fausses factures d’achats de mil et de riz à la tête de la ville de Dakar à la suite d’un rapport de l’Inspection générale d’Etat, Khalifa Sall est arrêté puis placé en détention provisoire à la prison de Rebeuss. Candidat tête de liste de la coalition Manko Taxawu Sénégal, il est élu député depuis sa cellule mais en perdant l’élection à Dakar.



Condamné le 30 mars 2018 à 5 ans de prison, Khalifa Sall fini par être révoqué de son poste de maire après confirmation par la cour d’appel de sa condamnation. En 2019, il décide alors de se lancer dans la course à la Présidentielle avant d’être recalé par le Conseil constitutionnel qui a brandit la perte de ses droits civiques du fait de sa condamnation.



Membre fondateur de la coalition Yewwi Askan Wi avec le leader de Pastef, Ousmane Sonko, Serigne Moustapha Sy, guide religieux et responsable moral du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur), Khalifa Ababacar Sall semble aujourd’hui prendre sa revanche sur l’actuel chef de l’Etat qui l’avait non seulement débarqué de son fauteuil de maire de Dakar mais aussi dépouillé de la plupart des maires grâce à la stratégie de débauchage.



Avec les résultats de ces législatives qui donnent la liste de Yewwi Askan Wi victorieuse dans toutes les 19 communes de Dakar, on peut dire que Khalifa Ababacar Sall qui n’avait jamais d’ailleurs remporté une élection nationale Dakar, a plus qu’obtenu sa revanche sur ces anciens camarades socialistes qui lui avaient tourné le dos.

