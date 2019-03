Victoire des Lions: Aliou Cissé satisfait et confiant Le coach des lions est très satisfait de la belle prestation de ses protégés face aux malgaches. Aliou Cissé pense que les joueurs ont épousé sa philosophie et tactiquement, ils ont aussi été discipliné. Le sélectionneur des lions dit regretter tout de même le nombre important de ballons perdus et promet de corriger d'ici la CAN en Egypte. Une satisfaction d'autant plus grande avec la bonne prestation des nouveaux venus qui ont été à la hauteur des espoirs placés en eux.

