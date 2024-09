Victoire laborieuse pour les "Lions" face au Burundi : Une bouffée d'air, mais des doutes persistent

Des "Lions" toujours imprécis.

Malgré cinq changements dans l’effectif et un retour à un système de jeu plus familier en 4-3-3, la prestation sénégalaise est restée hésitante. Le Sénégal, pourtant renouvelé, a peiné à imposer son jeu au Bingu National Stadium. Tout comme le Burkina Faso, le Burundi a su résister en défense, avec une solide arrière-garde dirigée par Youssouf Ndayishimiye. Les tentatives sénégalaises ont souvent été neutralisées, et les "Lions" se sont montrés maladroits dans le dernier geste, à l'image d'Ismaiï Jakobs et même de Sadio Mané, par moments.



Bien que Sadio Mané ait été actif sur son aile, ses tentatives ont souvent manqué de tranchant, tout comme celles de Nicolas Jackson. Le gardien burundais, Mattéo Nkurunziza, a notamment sorti une belle parade face à Mané (22e). Ismaïla Sarr, lui aussi remuant, croyait avoir provoqué un but contre son camp de Ndayishimiye, mais le ballon avait déjà franchi la ligne de sortie (32e).



Jackson en difficulté



À la mi-temps, le Sénégal cherchait toujours des solutions. Un Lamine Camara plus inspiré dans ses passes, a permis aux "Lions" de déstabiliser le bloc défensif burundais. Sur une belle ouverture de Camara, Nicolas Jackson a trouvé Sadio Mané dans la surface, mais, malgré une position idéale, Jackson a complètement manqué le cadre.



L’inefficacité de l’attaquant sénégalais a été criante tout au long du match. Avec seulement 9 ballons touchés en première période et 22 avant sa sortie (61e), Jackson n’a pas su peser sur le jeu. L’entrée de Habib Diallo et d’Iliman Ndiaye a apporté plus de dynamisme à l’attaque, mais c’est un coup du sort qui a permis au Sénégal de s'en sortir.



Sur une action confuse dans la surface burundaise, Aruna Mussa a levé son pied trop haut et touché le visage de Sadio Mané. L’arbitre égyptien, après hésitation, a désigné le point de penalty et Mané a dû quitter le terrain pour des soins au niveau du staff médical. Ismaïla Sarr a pris ses responsabilités et a transformé le penalty avec sang-froid, offrant l’avantage aux "Lions" à la 71e minute.



Malgré quelques belles actions en fin de match, notamment un tir d’Iliman Ndiaye qui a obligé le gardien burundais à une parade spectaculaire (75e), les Sénégalais n’ont pas su aggraver le score. Ils évitent toutefois un nouveau scénario catastrophe comme contre la RDC ou le Burkina Faso.











