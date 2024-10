Victorine Ndèye, maire de Niaguis : Un atout de Amadou Ba pour le front Sud En tournée en Casamance, au sud du Sénégal, Amadou Ba prépare sa campagne électorale des législatives du 17 novembre. L’ancien premier de Macky Sall a rencontre Mme Victorine Ndeye, le Maire de Niaguis, Ancien ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, et ancien secrétaire d'État au Logement. Son post sur sa page Facebook

Hier, j’ai eu le plaisir de rencontrer les femmes et les jeunes de Ziguinchor, sous la conduite de Victorine Ndèye, maire de Niaguis. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la préparation des élections législatives du 17 novembre 2024.



Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont pu être présents. Nous avons échangé sur les défis à relever et les solutions à apporter pour un Sénégal meilleur. Je suis convaincu qu’ensemble, nous avons les moyens de bâtir un Sénégal plus juste, plus prospère et plus inclusif.



Ne laissons personne de côté. Convainquons chaque Sénégalais de faire le bon choix en soutenant la coalition Jamm ak Njariñ. C’est le choix du progrès, de l’inclusion et du développement.



Amadou Ba,

Ancien Premier Ministre



