Vidéo: A Fass Mbao, les habitants traversent les travaux du TER dans l'obscurité C'est la conséquence directe des travaux du Ter dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao et Yeumbeul, les riverains vivent une situation difficile. En effet, les cars rapides qui desservaient Fass Mbao-Yeumbeul à 100 francs font maintenant Fass Mbao Tali Mame Diarra (une distance inférieure) pour le même prix. Et les clients sont obligés de marcher une distance de plus de 01 km pour traverser les travaux du Ter avec la torche de leurs téléphones. Aucune lumière n'a été prévue par les autorités pour faciliter la traversée aux populations. En plus, ils doivent encore payer 100 francs pour continuer vers Yeumbeul, route de Boune, Comico, Malika, entre autres.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Novembre 2019 à 11:31



