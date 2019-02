Vidéo - Abdoul Mbaye : "Pendant 7 ans, Macky Sall a soumis les pans de la justice à ses objectif politiques" Au cours d'une conférence de presse conjointe ce matin, le Président du parti de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) et le leader du mouvement "Tekki", ont annoncé leur décision de soutenir le candidat Idrissa Seck, lors de la Présidentielle du 24 février prochain. Lors de son discours, Abdoul Mbaye a par ailleurs, invité les Sénégalais à aller voter le jour du scrutin. Car, pour lui, l'abstention reste en effet, le meilleur moyen d'élire Macky Sall au premier tour, son objectif recherché par l'élimination abusive de candidats grâce au système de parrainage.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Février 2019 à 14:20 | | 2 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos