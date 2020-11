Vidéo / Abdoulaye Baldé: "Mon alliance avec Macky Sall, si c'est à refaire, je..." Pour une démonstration de force, c'en était vraiment une ! L'Assemblée générale de l'Union des Centristes du Sénégal dirigée par Abdoulaye Baldé, a refusé du monde ce samedi 14 novembre 2020. Le président en a profité pour rappeler qu'il est un homme de parole, un homme sincère. "Si mon alliance avec Macky Sall était à refaire, je le referais. Si je vois que rien n'a été fait, je me déplacerai jusqu'à Macky Sall pour lui dire que je m'arrête à ce niveau. Et ce sera les yeux dans les yeux. Cependant, nous sommes un parti politique et avons une solide base. C'est un compagnonnage basé sur des termes clairs et sincères. Nous nous sommes élargis et en notre sein, nous comptons plusieurs partisans venus de divers horizons", a-t-il fait savoir.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Novembre 2020 à 20:45 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos