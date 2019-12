Vidéo - Aéroport JFK: les passagers sénégalais fouillés comme des criminels Conséquence des nombreuses affaires de faux billets en cours au Sénégal et autres saisies record de drogue, tous les passagers sénégalais sont fouillés à l’aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York, au Etats-Unis. Une situation que dénonce cette dame auteure de la Vidéo, Regardez.





Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Décembre 2019 à 10:35 commentaire(s)|

" Quand on a des faussaires trafiquants de dollars et des narco-trafiquants promus par nos autorités, même le citoyen lamda est soupçonné aux USA " dénonce-t-elle .



" Les commerçants qui voyagent et les citoyens, ont intérêt à ne plus partir aux USA avec des dollars, car personne ne sait s’il a un faux billet ou pas , avertit cette dame en colère, avant de poursuivre: " Un avion en provenance du Sénégal et tout le monde est fouillé comme des criminels à JFK BRAVO Aux DÉLINQUANTS hauts placés ".

