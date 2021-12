[Video] – Assane Diouf attaque sévèrement Me El Hadj Diouf : “Il est une ordure dans ce pays” ! Entre Me El Hadj Diouf et Assane Diouf, le courant ne passe pas bien. Invité dans l’émission “Balance”, ce dernier n’a pas raté le tonitruant Me El Hadj Diouf. Sur le plateau, l’activiste a sévèrement vilipendé son ancien avocat, en le traitant d’être une “ordure”. Assane Diouf a, par ailleurs, tenu à faire de surprenantes révélations concernant l’avocat.

