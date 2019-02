Vidéo -Babacar Gaye : "Il est hors de question de soutenir Macky Sall, je ne peux pas être un transhumant" La fédération départementale du PDS de Kaffrine, sous la houlette de son président Babacar Gaye a tenu une assemblée générale élargie, aux autres départements de la région. Une rencontre lors de laquelle, les libéraux du Ndoucoumane et les frères du porte-parole du PDS excluent toute alliance avec le libéral Macky Sall, et disent non au boycott de la prochaine présidentielle.

