Vidéo - Ça chauffe sur l’avenue Cheikh Anta Diop

Vendredi 25 Janvier 2019



L’avenue Cheikh Anta Diop est présentement paralysée à la circulation dans les deux sens. Depuis une heure ou presque, une rude bataille oppose les policiers et les jeunes de l’opposition.



Ces derniers voulaient organiser une marche en solidarité au collectif des 25 candidats à la présidentielle (C25). Pour rappel, par arrêté dont copie nous est parvenue, le Préfet de Dakar a déclaré interdite la manifestation, évoquant des trouble à l’ordre public et le refus des organisateurs de changer d'itinéraire.



