Vidéo- Chaudes empoignades entre les responsables du Pds et les gendarmes... Les responsables du Pds mandatés par Karim Wade pour déposer son dossier de candidature, ont vu rouge, hier devant le Conseil constitutionnel. Me Amadou Sall, les députés Toussaint Manga et Cheikh Abdou Mbacké Doly et autres ont voulu se frayer un passage devant un cordon sécurité dressé par les gendarmes. Ces derniers leur ont opposé un niet catégorique. La suite se passe de commentaires.

