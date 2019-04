Vidéo - Cheikh Yérim Seck : "Macky Sall va revenir en 2029" Cheikh Yérim Seck a soutenu que le président de la République, Macky Sall ne va pas briguer un troisième mandat en 2024, mais qu’il pourrait revenir en 2029.

« Le Président Sall est un homme intelligent, il connait la politique. Il ne commettra pas ces erreurs… Par contre, je crois qu’il peut partir en 2024 et revenir en 2029. C’est possible et c’est probable. Je pense qu’on n’en a pas encore terminé avec Macky Sall, parce qu’en 2029, il sera encore jeune », a-t-il déclaré dans l'émission Face To Face sur la Tfm.



Rédigé par leral.net le Lundi 22 Avril 2019



