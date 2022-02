[Vidéo] Commune de Walaldé : Installé, Moussa Sow remercie la population et décline ses objectifs Moussa qui a été réélu pour un 3ème mandat à la tête de la commune de Walaldé, a été officiellement installé par le sous-préfet de Cas Cas. Après avoir remercié les populations de sa localité pour leur détermination et surtout pour leur confiance placée en lui, Moussa Sow a décliné ses objectifs pour le prochain quinquennat qui, selon lui sera placé sous le signe de l’économie.



« Les priorités sont l’économie. Nous sommes une commune frontalière aux ressources naturelles extraordinaires, surtout sur le plan agricole. Nous avons une population qui est à 99 pour cent paysanne. Notre rôle sera, en tout cas, de faire en sorte que sur le plan économique et de l'augmentation de revenus, que les populations puissent mieux vivre.



Dans un autre registre, Moussa Sow a salué l’esprit de communion qui a permis de mettre en place un bureau sans contestation majeure. « Aujourd’hui nous avons pu, même avec ceux qui étaient opposés au maire, tenir une réunion qui a été une réunion très professionnelle.



Au cours de cette réunion, il y a eu une belle communion entre les conseillers municipaux qui nous a permis de mettre en place un bureau qui a respecté la parité conformément aux instructions reçues au niveau de l’administration », s’est réjoui le maire.

