Vidéo-Éliminatoires CAN 2019 : Résumé du match Sénégal vs Guinée équatoriale 1-0

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Novembre 2018 à 22:52 | | 0 commentaire(s)|

Les «Lions» du Sénégal ont réussi à remporter leur match (1-0) de ce samedi face à la Guinée Equatoriale en match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue au Cameroun en 2019. Le but victorieux a été inscrit contre son camp par un défenseur Equato-guinéen (52è).



Grâce à cette victoire les Lions de la Téranga, déjà qualifiés aux phases finales de la compétition conservent leurs chances de terminer à la tête de la poule qu’ils partagent avec Madagascar (également qualfié), le Soudan et la Guinée Equatoriale.



Les poulains du sélectionneur national, Aliou Cissé va ainsi accueillir Madagascar pour le match comptant pour la dernière journée de ces phases éliminatoires.



