Vidéo-Enlèvement et meurtre d’enfants : Les auteurs seront "traqués, interpellés et mis à la disposition de la justice", promet le Commissaire Abdoulaye Diop

Depuis quelques temps, les cas d’enlèvement et de meurtres d’enfants se multiplient à travers tout le pays. Une situation qui a fini d’installer un « sentiment d’insécurité » et une psychose auprès des populations. « Face à ce phénomène qui ne saurait prospérer dans une société » (civilisée) comme la nôtre », a indiqué le Commissaire Abdpoulaye Diop, « il a été institué des mesures fortes » pour rassurer les populations. Le Directeur de la sécurité publique qui animait une conférence de presse cet après-midi, a promis que les auteurs ou « délinquants, où qu’ils se trouvent, seront traqués, interpellés et mis à la disposition de la justice ».



