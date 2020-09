Vidéo - Gris Bordeaux: "Mes yeux rouges...Avec Balla Gaye 2, le combat est inévitable" Non, Gris Bordeaux n'est pas celui qu'on pense qu'il est. D'après un de ses posts, il a tenu à clarifier la position de bad boy qu'on lui colle, à cause de ses yeux tout le temps, rouges. Par contre, il assure qu'il ne luttera pas pour Gaston Mbengue, mais sait que son combat contre Balla Gaye 2 est inévitable.

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Septembre 2020 à 16:44 | | 0 commentaire(s)|

Plus de 20 ans de carrière sportive en tant que professionnel, j'ai toujours œuvré pour l'avancement du sport sénégalais en général et de la lutte en particulier. Mon statut et ma position ne me permettent pas d'entretenir une polémique stérile qui n honore pas notre sport.



La relation entre un Promoteur et un lutteur a toujours été un partenariat win win (gagnant-gagnant) et chacun y trouve son compte. Maintenant dans la vie il faut savoir raison garder, respecter son prochain, être humble, avoir de l'humilité (Fi Yalla rek mofi nek tee nitte dou dara) et je pense que cette maladie COVID 19 doit tous nous servir de leçon.



Concernant mon combat avec Balla Gaye ,il est inévitable,je tiens à rassurer mes supporters. Le monde de la lutte sait que je suis plus que jamais dans les dispositions de lutter, mais pas pour le compte de Mr Mbengue, malheureusement qui n a pas tenu ses engagements et la parole fait l'homme. En tant que professionnel il est de mon devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ce combat.





Je suis persuadé que ce combat qui est un combat de clarification et capital pour moi pourrait relancer notre sport.



Pour finir je prie le Bon Dieu pour que cette pandémie soit derrière nous, j'ai reçu tous les messages, tous les appels de partout dans le monde et je vous remercie de l'attention que vous portez à ma modeste personne.

Votre ami, votre frère, votre serviteur GRIS BORDEAUX.



PLUS VITE! PLUS HAUT!PLUS FORT!



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos