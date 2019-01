Vidéo : Ibrahima Konaté, entraîneur de l'équipe nationale : "L'Etat doit investir davantage dans le karaté" Ibrahima Konaté, l’entraîneur de l'équipe nationale de Karaté combat, champion d’Afrique et Enseignant d’éducation physique rappelle dans le cadre de cet entretien avec Leral.Tv, que le Karaté est l'une des disciplines les plus titrées au Sénégal, et a un impact positif sur l’éducation morale et spirituelle de la personne, mais aussi sur la santé. Par ailleurs, il a déploré le manque de médiatisation et d’investissement, par rapport aux autres disciplines.

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Janvier 2019 à 12:52 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos