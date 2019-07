(Vidéo) Imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé: Baye Niass est l’incarnation du Prophète Mouhammad (SAWS) Cheikh Tidiane Aliou Cissé: « Cheikh Houkhdoud un dignitaire Tidiane avait dit au roi de Kano, je vais vous dire trois choses, qui si vous le faites la royauté ne sortira jamais de votre famille. D’abord vous devrez prendre le wird Tidiane, puis épouser une femme issu de la descendance du Prophète (SAS) et enfin il faudra vous renseigner pour voir dans le royaume ceux à qui on a fait du tord et pris leur bien de manière injuste et leur rendre leur bien.



Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Juillet 2019 à 03:12 | | 0 commentaire(s)|

Si vous faites ces trois choses la royauté restera dans votre famille. Le roi de Kano respecta les recommandations du Cheikh à la lettre et fit tout ce qu’il lui avait demandé de faire. Les gens qu’ils avaient demandé de faire un Khalwa pour lui, au sortir de ce Khalwa lui dire tous la même chose à savoir que les trois vœux qu’il avait formulé seront exaucé. Après cela, le roi ce rendit à la Mecque en compagnie de plusieurs de ces Dignitaires. Arrivé là bas, il leur dit si vous rencontré quelqu’un qui ressemble au Khalife de Cheikh Tidiane faites le moi savoir.









L’un de ses dignitaires rencontra Baye et lui demanda d’où il venait et Baye lui répondit, je viens du Sénégal. Le dignitaire en question couru voir le roi et lui dit qu’il avait rencontré l’homme en question. Le roi alla à la rencontre de Baye, lorsqu’il le vit, il lui posa la question êtes vous le Khalife de Cheikh Tidiane et Baye lui répondit oui. A la minute il appela tout ceux qui l’accompagné pour leur demandé de faire allégeance et renouveler leur wird auprès de Baye, ceux qu’ils firent. . Après cela la femme du roi fût porté disparu lors du Hadj, ils la cherchèrent pendant trois jours sans succès.









Alors le roi dit, si réellement Baye est le khalife de Cheikh Tidiane, il saura où se trouve mon épouse. Ils allèrent poser la question à Baye qui leur fit la description de l’endroit exact de là où se trouver l’épouse du roi, et lorsqu’ils allèrent là bas ils trouvèrent la dame assise entrain de pleurer. Le roi de Kano fait partie des dignitaires de Nigeria qui ont eu la preuve de la Khalifat de Baye Niass… »





faydatijaniya

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos