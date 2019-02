Vidéo : Importante déclaration du Khalif général des mourides avant la campagne électorale Le Directeur régional de l'Amnesty international pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, était à Touba. Une visite en prélude de l'ouverture de la campagne électorale du scrutin du 24 février prochain. Une occasion pour Alioune Tine de solliciter les prières du Khalif Général des mourides pour sauvegarder la paix et la stabilité du pays. Selon lui, des politiciens ont commencé à menacer la paix par des discours virulents. Sur ce, Serigne Mountakha Mbacké Bachir rassure et lui donne ses prières.

