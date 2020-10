Vidéo - Insep de Paris: le monstrueux travail de Balla Gaye 2 pour terrasser Bombardier Mal embarqué il y a trois ans, dans une mauvaise forme, Balla Gaye A avait fait d'énormes sacrifices pour revenir au premier plan, en allant se préparer en France, pendant trois mois. Résultat des courses, il était trop fort pour Modou Lô qu'il a humilié. Le Lion de Guédiawaye a remis cela, mais il aura devant lui un adversaire qui a une force naturelle et qui l'a déjà battu. Face à Bombardier, Balla Gaye 2 devra faire plus pour le battre. En attendant, il est entre les mains des préparateurs de l'Inseps qui vont lui donner une forme de combattant sur le plan physique, mental. Le reste, c'est son affaire...

