Vidéo : Khadidiatou Sow, réalisatrice du film « Une place dans l’avion » se dévoile Née en 1970 à Bruxelles, Khadidiatou Sow est une artiste sénégalaise qui compte plusieurs cordes à son arc. Artiste-plasticienne, costumière de cinéma et réalisatrice, Khadidiatou Sow déborde d’ambition au nom d’un épanouissement culturel. Ainsi, en Mai 2002, elle ouvre sa propre galerie/atelier baptisée "Deffart". Sa curiosité artistique l'amène vers le cinéma : elle participe aux tournages de films long et court métrages avant de débuter sa propre carrière. Son film "Une place dans l'avion" (2017) a été sélectionné en Première Mondiale au Festival de Clermont-Ferrand, avant de remporter le Prix du Meilleur court métrage africain ex-aequo (AMAA 2017, Nigeria), la Mention spéciale du jury (Écrans Noirs 2017, Cameroun) et la Mention du jury (Nouakshort film 2017(Mauritanie). Sur le fauteuil de l'invitée du magazine CINE 24, Khadidiatou Sow parle de ses passions et de ses ambitions.

