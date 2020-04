Video: La “bourde” de Soumboulou en direct Hier, Cheikhou Gueye, Soumboulou Bathily et Ndoye Bane ont reçu le rappeur Kilifeu sur le plateau de l’émission “Ngonal” sur la TFM. En parlant des mesures de prévention pour lutteur contre la Covid-19, l’actrice a lâché une grosse bourde en direct qui fait le buzz.



La petite soeur de Boury Bathily pense que les villageois ne sont pas civilisé. Selon elle, on les reconnait facilement par leur comportement et gestes bizarres.



Soumboulou ne remet pas en question l’éducation des villageois, mais pense qu’ils manquent de civilisation

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Avril 2020 à 11:27 | | 2 commentaire(s)|



