Vidéo - Lagon 1: Des voitures en miettes sous les décombres de... Un accident spectaculaire a eu lieu ce vendredi au Lagon 1, à la Corniche où des bancs de sable et des murs se sont affaissés sur des véhicules garés en dessous. Plus de peur que de mal. Les dégâts matériels sont énormes, mais au moment des faits, aucune présence humaine n'a été notée dans les voitures.

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Octobre 2020 à 13:37





